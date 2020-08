Rientro in classe, è ufficiale: sottoscritto protocollo sicurezza scuole infanzia 0-6 (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma. “I bambini, le famiglie e i lavoratori del sistema integrato per l’educazione e istruzione da 0 a 6 anni potranno iniziare a settembre un nuovo percorso educativo sicuro e strutturato negli asili nido, nelle sezioni primavera, nei servizi e nelle scuole dell’infanzia”. Lo rendono noto in un comunicato Cgil, Cisl, Uil, Fp Cgil, Cisl … L'articolo Rientro in classe, è ufficiale: sottoscritto protocollo sicurezza scuole infanzia 0-6 Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

