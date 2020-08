“Non rispetta le norme anti-Covid”: cinque giorni di chiusura a Zoomarine (Di giovedì 20 agosto 2020) “Non rispetta le norme anti-Covid”: cinque giorni di chiusura a Zoomarine Dal 24 al 28 agosto, per cinque giorni, il parco Zoomarine di Pomezia resterà chiuso. La decisione del comune laziale, presa con apposita ordinanza, arriva dopo che nei giorni scorsi erano diventate virali sui social le immagini di assembramenti nell’arena del parco acquatico vicino a Roma, con tante persone presenti, pochissime però con le mascherine. “Emanata dal Comune di Pomezia l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle ... Leggi su tpi

repubblica : 'Non rispetta le norme anti-Covid'. Cinque giorni di chiusura a Zoomarine - RaiNews : Divieto di fumo all'aperto in tutta la Spagna se non si rispetta distanza di un metro - _MiBACT : Non disperdere i grandi sforzi fatti finora. In questa #estateitaliana vivi il tuo #viaggioinitalia in modo consape… - onedxhug : vorrei fare anche io una lista per ripulire un po’ la tl: - no blugreeners - no a chi fa drammi unutili e e non ri… - RussianMike31 : Sapete se a Milano è attivo un servizio del genere per segnalare attività che non rispettano le norme anti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non rispetta Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews