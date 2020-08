Non c’è più Salvini ma i migranti continuano a morire in mare ignorati dall’Europa (Di giovedì 20 agosto 2020) Quarantacinque migranti a bordo di un gommone sono morti nel mediterraneo. Nessuno dei Paesi europei ha risposto all’appello delle Organizzazioni non governative. Nessuno in Europa ha risposto all’appello lanciato da Alarm Phone alcuni giorni fa e così 45 migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo. I profughi erano naufragati lunedì in seguito ad … L'articolo Non c’è più Salvini ma i migranti continuano a morire in mare ignorati dall’Europa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

