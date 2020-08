Nina Moric contro Corona per Carlos: “È una macchina da soldi per suo padre” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nina Moric non ci sta e su Instagram lancia accuse precise contro Fabrizio Corona, accusato di sfruttare l’immagine del figlio Carlos e di considerarlo “una macchina da soldi”. La modella ha pubblicato nelle Stories alcuni commenti contro l’ex marito, mostrando una foto che ritrae il figlio della coppia in un ristorante in Toscana. Secondo Nina, Fabrizio avrebbe firmato un contratto per il ragazzo, trasformandolo in un testimonial. “Un incubo – ha scritto la Moric -. Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre “vende” la sua presenza a un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato. Ora ... Leggi su dilei

zazoomblog : Fabrizio Corona: gravi accuse di Nina Moric sul figlio Carlos - #Fabrizio #Corona: #gravi #accuse… - bravimabasta : @esseasterisco Cioè ti ha ricordato che Nina Moric mi aveva ciulato la vignetta prendendola per vera :) - zazoomblog : Fabrizio Corona: gravi accuse di Nina Moric sul figlio Carlos - #Fabrizio #Corona: #gravi #accuse - gossipblogit : Nina Moric contro Fabrizio Corona: 'Vorrei fare le vacanze con mio figlio. Per suo padre è una macchina da soldi' - toysblogit : Nina Moric contro Fabrizio Corona: 'Vorrei fare le vacanze con mio figlio. Per suo padre è… -