Mistero sull’addio di Liverani al Lecce, la verità dell’allenatore: “mi hanno cacciato” (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ finito in modo burrascoso il rapporto tra il Lecce e Fabio Liverani, che ieri è stato sollevato dall’incarico di allenatore della squadra pugliese. Una rottura sorprendente, arrivata durante le trattative per il rinnovo del contratto, che avrebbe avuto durata triennale. Enrico Locci/Getty ImagesOggi l’ormai ex allenatore giallorosso ha voluto mettere le cose in chiaro, diramando un duro comunicato stampa: “nella giornata di ieri ho appreso con profondo dispiacere e sconcerto dell’esonero deciso dalla Società nei miei confronti. Leggo della telefonata intercorsa tra me ed il Presidente nella mattinata di ieri. Ebbene quella telefonata non lasciava presagire nulla di quanto poi accaduto, né in relazione ad i contenuti , né per come la stessa si è conclusa. Se ci sono profili di ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Mistero sull’addio