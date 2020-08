Melissa Satta e Boateng periodo difficile? La risposa dell’ex velina (Di giovedì 20 agosto 2020) Coppia nel mirino del gossip, per la sua presunta instabilità, quella di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, che in questi ultimi mesi hanno fatto molto parlare di loro, per accertate incomprensioni di coppia legate a scelte di vita diversificate. L’ex velina, però, nelle ultime settimane ha cercato di porre fine ai rumors e ha più volte dichiarato di essere impegnata a difendere il suo matrimonio, ma soprattutto la sua famiglia e che su alcuni argomenti una coppia può confrontarsi cercando di venirsi incontro e risolvere tutti i problemi che si presentano, tutto questo solo se c’è l’amore e la determinazione a rimanere insieme. Qualche settimana fa Melissa ha dichiarato che i mariti non vanno cambiati come i ferri da stiro, mettendo ... Leggi su quotidianpost

