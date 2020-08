Mascherina a 6 anni: Miozzo, la aspetto in classe con noi maestri (Di giovedì 20 agosto 2020) “Maestra mi ha preso la Mascherina”. “Maestra lui ha la Mascherina sotto il naso”. “Maestra mi è caduta la Mascherina”. “Maestra ho perso la Mascherina”. “Maestra…” Chi insegna, soprattutto in prima, seconda e terza elementare, sa già che tra meno di un mese il mantra sarà questo. La prescrizione del comitato tecnico scientifico di indossare la Mascherina qualora non sia possibile assicurare il distanziamento previsto, non ha fatto i conti con la realtà di ogni giorno. I bambini di 6-7 anni a scuola si abbracciano, si cercano, si prendono per mano, giocano continuamente insieme, si scambiano oggetti e persino merendine. Il famoso distanziamento di un metro (ove sarà possibile) ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Il Cts: «A scuola dai sei anni tutti con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione» - enzomazza : Apri le discoteche per decreto e poi dai la colpa ai ragazzi che ci vanno. Sono quei ragazzi ai quali negli ultimi… - roberto_lamela : RT @Rossell17742133: Voi non sapete cosa significhi vivere con bambini con il cancro che indossano la mascherina da anni. Voi non sapete c… - sbarbaring : RT @giuliaselvaggi2: In 46 anni ho rischiato di morire 3 volte. Quando sento invocare il diritto alla LIBERTÀ per non indossare la mascheri… - roberto_lamela : RT @doctorgis84: Forse sarà un caso, ma questo è stato l'unico anno in cui non ho avuto nè febbre nè raffreddore. Mi sa che la #mascherina… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina anni Mascherina a 6 anni: Miozzo, la aspetto in classe con noi maestri Il Fatto Quotidiano Il Tar conferma la decisione del Governo: «Discoteche chiuse». E a scuola si andrà con le mascherine

La decisione è arrivata nel giro di 48 ore: niente da fare per le discoteche, dovranno restare chiuse fino al 7 settembre, così come disposto dal governo con l'ordinanza di domenica scorsa. È quanto s ...

Mascherina a 6 anni: Miozzo, la aspetto in classe con noi maestri

I bambini di 6-7 anni a scuola si abbracciano, si cercano, si prendono per mano, giocano continuamente insieme, si scambiano oggetti e persino merendine. Il famoso distanziamento di un metro (ove sarà ...

La decisione è arrivata nel giro di 48 ore: niente da fare per le discoteche, dovranno restare chiuse fino al 7 settembre, così come disposto dal governo con l'ordinanza di domenica scorsa. È quanto s ...I bambini di 6-7 anni a scuola si abbracciano, si cercano, si prendono per mano, giocano continuamente insieme, si scambiano oggetti e persino merendine. Il famoso distanziamento di un metro (ove sarà ...