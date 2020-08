L'oppositore russo Navalny è in coma: “Avvelenato da una sostanza mescolata al tè” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si è sentito male in aereo ed è stato necessario un atterraggio d'emergenza. È incosciente ed è in terapia intensiva. Il cameriere che ha servito la bevanda non è più rintracciabile Leggi su lastampa

