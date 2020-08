Lecce, accordo raggiunto con Corini (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarà Eugenio Corini l’allenatore del Lecce per il prossimo campionato di Serie B. Dopo l’esonero a sorpresa di Liverani ufficializzato nella giornata di ieri dal club, oggi è stato raggiunto un accordo tra tra l’allenatore lombardo ed il responsabile dell’area tecnica del club giallorosso, Pantaleo Corvino. Il contratto sarà formalizzato nella giornata di domani, cui seguirà l’annuncio ufficiale del sodalizio. Leggi su sportface

