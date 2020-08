La ricetta della torta salata con speck e olive (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di preparazione: 90 minutiINGREDIENTI X 8/10 PERSONE: 200 gr di farina3 uova100 ml di latte100 ml di olio extravergine d’oliva100 gr di provola100 gr di speck60 gr di olive verdi denocciolate1 cucchiaio di origano secco2 cucchiai di concentrato di pomodoro1 bustina di lievito istantaneo per torte salate2 cucchiai di semini (lino, papavero, fiocchi di avena)Sale Procedimento Con una grattugia a fori larghi grattugiate la provola. Mettete da parte. Lavorate l’olio con le uova e il latte. Unite anche la farina, poca per volta, sempre mescolando l’impasto, il sale, il concentrato di pomodoro e l’origano. Aggiungete quindi la provola grattugiata, lo speck che avrete tagliato a pezzetti e infine il lievito per torte salate. Incorporate delicatamente anche le olive e versate il ... Leggi su iodonna

