La bufala della ragazza in terapia intensiva (Di giovedì 20 agosto 2020) 00:00 Sulla scuola al governo sono divisi e soprattutto stanno incasinando sempre di più la situazione: per fortuna che c'è l’ennesima intervista di Agostino Miozzo, il capo del Cts che non deve aver capito bene la lezione del suo ex leader Guido Bertolaso e cioè parlare il meno possibile e soprattutto quando si ha qualche cosa da dire. 02:50 L'unica cosa che si capisce di quello che scrive Simonetta Sciandivasci sul Foglio è che considera cafone chi va in discoteca... 05:10 Oggi sulla questione del virus bisogna assolutamente leggere un’intervista al virologo Bassetti sul Corriere della Sera e l'articolo di Antonello Piroso sulla Verità per capire tutte le fake news in cui siamo immersi. Come quella della 20enne ricoverata in terapia intensiva allo Spallanzani... 09:33 ... Leggi su nicolaporro

