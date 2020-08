Il sindaco che "imbarazza" il Pd: "Dalla nave non scende nessuno" (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentina Dardari I migranti e il personale della nave non potranno scendere a terra. Lo ha stabilito il primo cittadino di Trapani Neanche i sindaci del Partito democratico vedono di buon occhio lo sbarco dei migranti arrivati a Trapani da Lampedusa a bordo della nave quarantena Aurelia. E non si è fermato solo a confermare l’ordinanza. Il primo cittadino di Trapani, Giacono Tranchida, ha anche chiesto “perché la nave Aurelia destinata a Corigliano Calabro invece sia stata dirottata su Trapani, sommandosi ad altra nave già presente e per motivi analoghi in rada. Bisognerebbe capire anche perché la scelta di raddoppiare navi quarantena sul porto turistico di Trapani sia stata ispirata da motivi di sicurezza opportunamente e debitamente pianificati e non ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : sindaco che Pomigliano, è un papirologo il primo candidato sindaco che mette d’accordo Pd e M5S Il Sole 24 ORE Migranti: sindaco Trapani Tranchida, vieta lo sbarco dalla nave quarantena con 250 migranti a bordo

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, con un’ordinanza, ha disposto il divieto di sbarco per i 250 migranti e il personale a bordo della nave-quarantena Aurelia in rada davanti alla città. “Lascia ...

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, con un'ordinanza, ha disposto il divieto di sbarco per i 250 migranti e il personale a bordo della nave-quarantena Aurelia in rada davanti alla città. "Lascia ...