Demon’s Souls Remake sarà disponibile al lancio di PS5? (Di giovedì 20 agosto 2020) Demon’s Souls Remake è stato ufficialmente classificato in Corea del Sud, un fatto che potrebbe essere un indizio dell’arrivo al lancio di PS5 del titolo Ne abbiamo visto solo un brevissimo teaser trailer all’evento di presentazione di PlayStation 5, ma possiamo già dirci in trepidante attesa del Remake di Demon’s Souls. Sviluppato da Bluepoint Games, le aspettative sul rifacimento dell’amatissimo titolo originariamente uscito su PlayStation 3 sono altissime. Anche il teaser ha contribuito ad innalzare l’hype, mostrando una cutscene di qualità eccelsa, almeno esteticamente parlando. Non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, ma forse qualcosa si sta muovendo. Come mostrato da Gematsu su Twitter, Demon’s ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Demon’s Souls Anastasia Minster: "Adoro Tarkovskij, mi ha ispirato Hesse" Pangea.news