Covid, Francia: 4.771 casi in 24 ore, è record dopo il lockdown (Di giovedì 20 agosto 2020) La Francia ha registrato oggi un nuovo balzo di contagi di coronavirus con 4.771 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato la direzione generale della Sanità nel bollettino quotidiano, citato dai ... Leggi su leggo

