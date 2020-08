Coronavirus, positivo anche Boga del Sassuolo: “è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare” (Di giovedì 20 agosto 2020) Un altro caso positivo al Coronavirus nel campionato di Serie A, si tratta di Jeremie Boga. Si aggiunge a Petagna del Napoli e altri due giocatori del Torino. La conferma è arrivata direttamente dal Sassuolo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in ... Leggi su calcioweb.eu

TORINO - Un derivato fisiologico del colesterolo blocca il covid-19. E' quanto comunica l'Università di Torino citando gli esiti di una ricerca coordinata da dalla start-up Panoxyvir, spin-off accadem ...

Coronavirus in Abruzzo, positivi a 3581. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi

Sono complessivamente 3581 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 24 e 59 anni), mentre il numero ...

