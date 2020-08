Coronavirus: a scuola “distanziamento di un metro, banchi monoposto, mascherine indispensabili” (Di giovedì 20 agosto 2020) “I principi cardine sui quali è basata l’offensiva anti Covid devono restare inalterati. Il distanziamento” tra i banchi “deve essere di almeno un metro“. “Scordiamoci le deroghe all’italiana, di quelle che una volta concesse restano per sempre. Saranno poche e transitorie, autorizzate di volta in volta dopo approfondita analisi“: è quanto ha affermato Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al “Corriere della Sera“. “I banchi monoposto ci saranno. Il commissario per l’emergenza Arcuri ha assicurato che le richieste ricevute dal ministero dell’Istruzione dagli istituti verranno esaudite entro i tempi previsti. Non ci saranno banchi doppi. Su questo non si ... Leggi su meteoweb.eu

Da giovedì 3 settembre al via i corsi per gli allievi. Garantite tutte le misure sanitarie del caso. Dalla Città un'agevolazione finanziaria ai domiciliati che si iscrivono La Direzione della Scuola P ...

Covid: riapertura delle scuole e nuovo lockdown, parla Miozzo

“La curva è in lenta ascesa ma per il momento l’epidemia è sotto controllo“. Così Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico (Cts), in un’intervista al Corriere della Sera ha fotog ...

