C’è un’aria mogia attorno a De Laurentiis, persino il papponismo si è annoiato (Di giovedì 20 agosto 2020) Ho scritto l’esatto contrario due anni fa, ma la questione era tra il bancario di Figline ed Aurelio De Laurentiis (https://www.ilnapolista.it/2018/05/napoli-oltre-sarri-non-ce-napoli-oltre-de-Laurentiis/). Sembrano essere passate due ere geologiche, o forse lo sono passate davvero. La spinta propulsiva del presidente ha smesso di essere produttiva e creatrice di futuro per il Napoli. Le sue ultime scelte dalla mancata rifondazione dell’anno scorso fino all’ultima campagna acquisti di gennaio, oltre che del “tempo” preso con l’allenatore, segnano il passo verso l’ignoto del rapporto Napoli-Dela. Si respira un’aria poco entusiasta. Sono spariti anche i papponisti, forse sfiancati o semplicemente certi di aver sconfitto il proprio avversario che nell’ultimo anno ha speso davvero molto. Certo il settimo ... Leggi su ilnapolista

