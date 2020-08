Blitz Juve a Londra: Lacazette o Jimenez (Di giovedì 20 agosto 2020) Londra centro nevralgico del mercato della Juve . Come lo scorso anno, quando venne portato quasi al traguardo lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United , così oggi è sempre la capitale ... Leggi su corrieredellosport

Londra centro nevralgico del mercato della Juve. Come lo scorso anno, quando venne portato quasi al traguardo lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United, così oggi è sempre la capitale inglese ...

Fabio Paratici è impegnato nella ricerca di un centravanti da regalare al nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo. I Campioni d’Italia hanno bisogno un centravanti di spessore, dotato di senso del g ...

