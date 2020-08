Barcellona, dalla Spagna: “Messi ribadisce la volontà di lasciare il club” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nonostante la smentita di pochi giorni fa del club blaugrana, dalla Spagna i media sono convinti: Leo Messi vuole lasciare il Barcellona e ha informato della sua volontà anche il nuovo allenatore Ronald Koeman. Secondo quanto riporta l’emittente radiofonica RAC 1, Messi avrebbe comunicato al tecnico di sentirsi più fuori che dentro il futuro del Barça. Tuttavia l’argentino avrebbe lasciato un piccolo spiraglio, confessando di essere consapevole delle difficoltà legate a un suo possibile trasferimento. Ma intanto le società più interessate, Inter su tutti, continuano a sognare il colpo del secolo. Leggi su sportface

L’attaccante-simbolo del Barcellona Leo Messi avrebbe interrotto le sue vacanze ... Questo pone in tutt’altra luce la notizia diffusa dalla Rai che dava Messi in negoziazione per un trasferimento ...Più fuori che dentro. Così avrebbe definito la sua posizione nel Barça Leo Messi nell'incontro di oggi pomeriggio col nuovo allenatore del club Ronald Koeman. L'olandese è stato presentato ieri alle 1 ...