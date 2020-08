Virus: andare o no dal dentista per un controllo? L'Andi: massima sicurezza in Italia (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'Organizzazione mondiale della sanità consiglia di rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti, tra cui controlli, pulizia dentale e cure preventive o estetiche, per ridurre il rischio di ... Leggi su globalist

ilfoglio_it : #GretaThunberg non è servita a niente. A due anni dal suo primo sciopero, abbiamo scoperto che un virus a sorpresa… - Vifra5 : @HuffPostItalia Si parte dal presupposto che il virus sia contagioso solo 3 giorni alla settimana e quindi i succes… - EugenioDella : @pdnetwork Io non voto Salvini, ma debbo dire che se questa per voi è una notizia, Ve la potete andare a fare schia… - danec84 : RT @RubinoMauro: Questi immigrati ci portano il virus alloggiando negli hotel 5 stelle senza mascherina, protestano contro la chiusura dell… - robertocorbetta : @IlariaBifarini Grandi, vero? Come hanno già detto in molti, che razza di virus pericoloso è se dobbiamo andare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus andare Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte Il Fatto Quotidiano Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

Virus: andare o no dal dentista per un controllo? L'Andi: massima sicurezza in Italia

Fornire trattamenti urgenti può infatti evitare che i pazienti vadano al pronto soccorso. Nel caso quindi si debba andare nello studio del dentista, andrà fatto prima dell'appuntamento uno screening ...

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...Fornire trattamenti urgenti può infatti evitare che i pazienti vadano al pronto soccorso. Nel caso quindi si debba andare nello studio del dentista, andrà fatto prima dell'appuntamento uno screening ...