Una “doppia” Rachel Weisz in Dead Ringers, la serie tv dal thriller di Cronenberg (Di mercoledì 19 agosto 2020) Amazon Studios si assicura il debutto televisivo – in streaming – di un'attrice premio Oscar fra le più versatili e in gran spolvero degli ultimi anni: Rachel Weisz. Il progetto in questione è la serie Dead Ringers, una versione moderna del thriller del 1988 diretto da David Cronenberg e interpretato da Jeremy Irons. In questa rivisitazione televisiva Rachel Weisz interpreta il doppio ruolo delle gemelle Mantle. Le due condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il possibile, incluso oltrepassare i confini dell'etica, per sfidare pratiche mediche antiquate e portare così in primo piano l'assistenza sanitaria delle donne. Dead Ringers ... Leggi su optimagazine

giokluce : RT @risfiorire: Le donne disabili subiscono una doppia discriminazione, in quanto donne e in quanto affette da disabilità. Questa discrimin… - sjkmoon : RT @risfiorire: Le donne disabili subiscono una doppia discriminazione, in quanto donne e in quanto affette da disabilità. Questa discrimin… - grazia_cioce : Grazie mille, una doppia recensione favolosa!!! Repost @letturesalepepe by media.repost: ?? ?????????????????? #lettori e… - sempiternalpajn : RT @risfiorire: Le donne disabili subiscono una doppia discriminazione, in quanto donne e in quanto affette da disabilità. Questa discrimin… - aifosatir : RT @risfiorire: Le donne disabili subiscono una doppia discriminazione, in quanto donne e in quanto affette da disabilità. Questa discrimin… -

Ultime Notizie dalla rete : Una “doppia”