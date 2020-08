Ufficiale: Mantova, arrivano Tosi e Baniya (Di mercoledì 19 agosto 2020) Doppio colpo in entrata per il Mantova, dopo gli arrivi di Zappa e Zanandrea: il club lombardo ha infatti ufficializzato gli arrivi del difensore Baniya e del portiere Tosi. Per Baniya si tratta di un ritorno, dato che ha già vestito la maglia del Mantova in Serie D nella stagione 2018/19, mentre Tosi arriva dall’Hellas Verona. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ufficiale: Mantova, arrivano Tosi e Baniya alfredopedulla.com

Gerbaudo si trasferisce al Mantova e si congeda dalla piazza rossonera: “Foggia e i foggiani per sempre nel mio cuore”

Matteo Gerbaudo ha lasciato definitivamente Foggia e il Foggia dopo una stagione da protagonista in maglia rossonera. Il centrocampista piemontese è stato presentato ufficialmente quest’oggi dal Manto ...

