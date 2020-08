Superbonus 110%: i dieci problemi da superare (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Sole 24 Ore oggi elenca 10 ostacoli da superare per accedere al Superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie. Il primo dubbio riguarda il tetto delle due unità: è necessario chiarire se l’agevolazione in caso di interventi su singole unità immobiliari è possibile intervenire su qualunque tipologia di condòmini, ovvero se vale anche per i professionisti e le imprese. Poi c’è la questione del quorum sostitutivo: per i condomini i lavori si possono deliberare con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea a patto che rappresentino un terzo dei millesimi. Il terzo ostacolo è quello del proprietario unico di un intero edificio che non può sfruttare il 110% perché le parti comuni non sono quelle di un condominio. Quindi ... Leggi su nextquotidiano

