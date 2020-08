Sci alpino, Dominik Paris corre verso il recupero: test fisici valutativi in programma tra una settimana (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un altro passo verso il rientro a pieno regime per Dominik Paris, ormai recuperato dall’operazione dello scorso 22 gennaio per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Il carabiniere della Val d’Ultimo prosegue il programma personalizzato concordato insieme allo staff medico e alla Commissione Medica con una serie di test fisici valutativi che si terranno presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) nella giornata di mercoledì 26 agosto, proprio in concomitanza con il raduno sulla neve dei compagni velocisti, impegnati negli stessi giorni sul ghiacciaio di Zermatt. Paris invece tornerà sugli sci in autunno, per preparare al meglio gli impegni che apriranno la prossima Coppa del mondo.L'articolo ... Leggi su sportfair

Un altro passo verso il rientro a pieno regime per Dominik Paris, ormai recuperato dall'operazione dello scorso 22 gennaio per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Il carabini ...

Marta Bassino verso la Coppa del mondo di sci 2020/2021: allenamenti sul ghiacciaio a Breuil Cervinia

Continuano gli allenamenti sulle nevi italiane per la fuoriclasse borgarina Marta Bassino. La campionessa di sci alpino, inserita nel gruppo Élite di Coppa del mondo insieme alla vincitrice 2020 ...

