Sagra della nocciola e del cinghiale, Gaiano celebra le sue eccellenze via web (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiFisciano (Sa) – Tre giorni, quattro appuntamenti, virtuali e non, per celebrare un’edizione speciale della storica “Sagra della nocciola e del cinghiale” di Gaiano. Tra i Monti Picentini, la rigogliosa frazione di Fisciano ama mettere insieme – ogni anno – due elementi tipici e significativi, maritandoli da trentasei anni in tavola. Un appuntamento nato per celebrare una tradizione forte, che si rinnova costantemente e trova nuova linfa grazie all’impegno del Circolo Culturale “Gerardo Pecoraro”, il quale porta avanti l’iniziativa col sostegno del Comune di Fisciano e del GAL Terra è Vita ed in collaborazione ... Leggi su anteprima24

CAMPLI – La Sagra della Porchetta Italica di Campli, la più antica d’Abruzzo, cambia pelle e, nel rispetto delle regole di contrasto e prevenzione del Covid-19, va avanti confermando la sua tradizione ...

