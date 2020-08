Patenti - Con quelle in scadenza si potrà guidare fino al 31 dicembre (Di mercoledì 19 agosto 2020) La conversione in legge del cosiddetto decreto Rilancio, che aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre dei documenti d'identità scaduti a partire dal 31 gennaio, e la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, stabilita dal governo il 29 luglio scorso, hanno indotto il ministero dei Trasporti a emanare una nuova circolare e un nuovo decreto dirigenziale sulle scadenze dei documenti di guida e di quelli legati al suo conseguimento. Vediamo come stanno le cose.Patente. La novità è che le Patenti in scadenza tra l1 settembre e il 31 dicembre 2020 saranno prorogate fino al 31 dicembre 2020. Tale proroga si aggiunge a quella stabilita a marzo con il cosiddetto decreto Cura Italia e va coordinata con il regolamento europeo 2020/698 che ha ... Leggi su quattroruote

