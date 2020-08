NVIDIA GeForce RTX 3090 più veloce del 50% rispetto a RTX 2080 Ti a un prezzo di 1.399 dollari? (Di mercoledì 19 agosto 2020) GeForce RTX 3090 di NVIDIA sta più o meno cercando di diventare la punta di diamante della gamma Ampere Gaming e sarà svelata il 1° settembre. Nell'attesa, il web è diventato un luogo in cui gli insider sfornano una serie di leak e danno le proprie previsioni in merito al prezzo del prossimo hardware. Ora il nuovo rumor indica che la scheda di NVIDIA e precisamente GeForce RTX 3090, dovrebbe costare intorno ai 1.399 dollari e conterrà più del doppio della memoria della GeForce RTX 2080 Ti.L'ultimo rumor arriva da Wjm47196 che ha una storia di indiscrezioni che si sono poi rivelate veritiere. Recentemente ha pubblicato sui forum Chiphell che GeForce RTX ... Leggi su eurogamer

alfio82it : NVIDIA GeForce NOW: Ovunque tu vada con Chromebook, GeForce NOW sarà sempre con te - Ucciucci73 : NVIDIA GeForce NOW: Ovunque tu vada con Chromebook, GeForce NOW sarà sempre con te - SocialandTech : NVIDIA GeForce NOW: Ovunque tu vada con Chromebook, GeForce NOW sarà sempre con te - - notebookitalia : A poche settimane dal lancio ufficiale, Redmibook 14 II è disponibile in offerta su Geekbuying in tre SKU con proce… - divorex82 : RT @HDblog: NVIDIA, la GeForce RTX 3090 potrebbe costare 1399 dollari -