Non mi uccidere, cominciate le riprese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono iniziate le riprese in Alto Adige di Non mi uccidere il nuovo film di Andrea De Sica che ha per protagonisti i giovani Mirta e Robin , interpretati da Alice Pagani , reduce dal successo di Baby, ... Leggi su corrieredellosport

Cey : @LittleA_83 @Cioffa71 Ma poi le cose vengono orrende, non riesco a plasmare la lana, soprattutto con le robine picc… - Fedex546 : RT @CesareSacchetti: C'è da aggiungere un elemento importante sui dpcm che richiedono la mascherina. Non solo violano leggi dello Stato, ma… - Fran_s_Stories : Io mi sto veramente impegnando per non uccidere gli insetti e i ragni ma mi dite come tenerli lontani da camera miaaaaaaaaaa? - giantico : RT @CesareSacchetti: C'è da aggiungere un elemento importante sui dpcm che richiedono la mascherina. Non solo violano leggi dello Stato, ma… - Barracuda_1953 : RT @CesareSacchetti: C'è da aggiungere un elemento importante sui dpcm che richiedono la mascherina. Non solo violano leggi dello Stato, ma… -