Non gli bastava la Rai. Adesso Fabio Fazio fa il sermone pure su Facebook

Non gli bastava la Rai. Adesso Fabio Fazio fa i suoi sermoni anche su Facebook. E allora via col pistolotto sulle mascherine e sul senso di responsabilità. Ma cosa gli raccontiamo ai migranti che sbarcano, portano il virus e non vengono controllati? A onor del vero, Fazio tira qualche stoccata anche al governo Conte, reo di aver agito tardi o male. Ma rivedetevi le sue trasmissioni...

Ultime Notizie dalla rete : Non gli Numero regionale ko: arriva dalla Spagna ma non gli fanno il tampone Il Tirreno Bielorussia: Michel (Consiglio europeo), “Ue non riconosce i risultati delle elezioni”. Sanzioni contro il regime di Minsk

“Le elezioni del 9 agosto non sono state né libere né eque, quindi non ne riconosciamo i risultati”. È il primo e chiaro messaggio che giunge a Minsk dai leader dei 27 Paesi dell’Unione europea al ter ...

Mirenzi, "La settima luce obliqua", fanta-thriller tra Bene e Male

«Il sette è un numero magico, misterioso, simbolo di equilibrio assoluto, rappresenta il cosmo e la sua perfezione. Credo vi siano, per ogni individuo, sette luci all’orizzonte che indicano la strada ...

