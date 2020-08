Moratti fa sognare l’Inter: “Messi? Questo è il momento giusto per prenderlo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lionel Messi via dal Barcellona. Questo il tormentone delle ultime settimane che vede l'Inter diretta interessata e principale candidata ad accogliere La Pulce in caso di addio dai blaugrana. Tanti i rumors sul conto dell'argentino e tanti i pareri illustri di grandi protagonisti del mondo del calcio che sembrano indirizzarsi verso la reale possibilità che Questo mega trasferimento avvenga davvero. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha confermato ai microfoni di Tuttosport, che Questo particolare momento del numero 10 in Catalogna potrebbe essere quello giusto per provarci.Moratti: "Messi all'Inter? Questo è il momento giusto"caption id="attachment 993017" align="alignnone" width="682" Messi (getty ... Leggi su itasportpress

