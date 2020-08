Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di mercoledì 19 agosto 2020) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 130 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 115 centri. Completa il podio l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, con 71 gol in carriera nel massimo torneo continentale. Fra i giocatori in attività troviamo al 4° posto il polacco Robert Lewandowski, arrivato ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Migliori marcatori Finale UEFA Champions League: Paris - Bayern | UEFA Champions League UEFA.com Ne restano tre: Bayern, Lione e Paris

Ranking UEFA: 2 In stagione: G9 V9 P0 S0 GF39 GS8 Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo B, 8-2 contro il Barcellona (quarti) Ultime cinque partite: VVVVV Migliori marcatori ...

Semifinali di Champions League: Lipsia - Paris e Bayern - Lione

Il Lipsia sfiderà il Paris martedì e il Bayern se la vedrà con il Lione mercoledì in due semifinali franco-tedesche. Ranking UEFA : 32 In stagione: G8 V5 P2 S1 F15 S8 Cammino qualificazione: primo cla ...

Ranking UEFA: 2 In stagione: G9 V9 P0 S0 GF39 GS8 Cammino qualificazione: primo classificato Gruppo B, 8-2 contro il Barcellona (quarti) Ultime cinque partite: VVVVV Migliori marcatori ...Il Lipsia sfiderà il Paris martedì e il Bayern se la vedrà con il Lione mercoledì in due semifinali franco-tedesche. Ranking UEFA : 32 In stagione: G8 V5 P2 S1 F15 S8 Cammino qualificazione: primo cla ...