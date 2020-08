Lucca, positivo al coronavirus dopo un viaggio in Spagna: 34enne in terapia intensiva (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta Un 34enne di Massarosa, Lucca, , tornato da un viaggio in Spagna l'11 agosto, è risultato positivo al coronavirus e ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Livorno. Il giovane ... Leggi su tgcom24.mediaset

Maria33759436 : Lucca, positivo al coronavirus dopo un viaggio in Spagna: 34enne in terapia intensiva Il giovane era a Madrid insie… - Nanoalto : Lucca, positivo al #coronavirus dopo un viaggio in Spagna: 34enne in terapia intensiva - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Lucca, positivo al coronavirus dopo un viaggio in Spagna: 34enne in terapia intensiva Il giovane era a Madrid insieme al… - ProfidiAndrea : ? #Coronavirus, Lucca: 34enne ricoverato in terapia intensiva, era di ritorno da un viaggio in #Spagna - Miti_Vigliero : Lucca, positivo al coronavirus dopo un viaggio in Spagna: 34enne in terapia intensiva Il giovane era a Madrid insie… -