La Bielorussia non ha più paura (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non sempre la violenza, la prepotenza e la sopraffazione vincono. Questa è la lezione che sta dando al mondo il popolo bielorusso, indignato per i brogli alle presidenziali di domenica 9 agosto e per i successivi terribili scontri per le strade tra forze anti sommossa pro-Lukashenko ed oppositori. Minsk, Grodno, Brest sono città accomunate dalla volontà di usare metodi pacifici per risolvere un’incredibile crisi causata dall’ostinarsi nel non riconoscere che i tempi cambiano e che, quando viene il momento di passare la mano o andare in pensione, bisogna avere il coraggio di farlo. Nessuno è insostituibile, questa la lezione. Leggi su ecodibergamo

