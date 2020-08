Iran: Rohani, 'gli individui alla Casa Bianca non dureranno' (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 19 AGO - "La tIrannica amministrazione americana e le politiche come le sanzioni non dureranno a lungo, perché gli individui oppressivi alla Casa Bianca non rimarranno in carica per ... Leggi su corrieredellosport

Emirati: "Accordo con Israele non è contro l'Iran, niente interferenze"

L'annunciato accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti è una "decisione sovrana che non è diretta contro l'Iran". E' quanto scrive stamani in un tweet il ministro di Stato per gli Affari Esteri degli ...

