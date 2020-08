Grande Fratello VIP 5, tre personaggi smentiscono la loro partecipazione: ecco chi sono (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oramai manca meno di un mese alla riapertura della porta rossa del Grande Fratello VIP e, per non lasciarci impreparati all'attesa, il portale 361magazine diretto dal conduttore del reality Alfonso Signorini, tre giorni fa ha pubblicato quella che potrebbe essere la lista completa dei 14 concorrenti protagonisti della quinta edizione.A distanza di tempo però sono giunte anche le smentite di tre dei diretti interessati. La prima è la giornalista sportiva Ludovica Pagani che, tramite la pagina Instagram IlBlogDelleVerità ha assicurato che in realtà non ci sarà: "Ma non è vero che parteciperò raga!". 19 agosto 2020 16:46. Leggi su blogo

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - VolpatoErmanno : RT @DanGregory64: @VolpatoErmanno Buongiorno fratello mio, buona giornata, grande abbraccio e birra per te????????????????? - marco_merighi : @Loretta88197243 @DSTommaso Non è obbligatorio guardarlo, si può guardare altro. Io il grande fratello non l'ho mai visto - toysblogit : Grande Fratello VIP 5, tre personaggi smentiscono la loro partecipazione: ecco chi sono - ABRUZZOLIVETV : #AngeloSanzio del #GrandeFratello ospite ad #Ortona - VIDEO #abruzzo #spettacoli -