Gioele, resti ritrovati compatibili con il piccolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gioele, svolta nelle indagini: ritrovati resti umani compatibili con il bambino. La conferma arriva dal Procuratore Ore 19.20 – Il Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, dopo il sopralluogo ha confermato come i resti umani ritrovati “siano compatibili con quelli di un bambino della stessa età di Gioele”. Il piccolo potrebbe essere stato mutilato dagli animali selvatici; ecco il motivo del ritrovamento di parti di ossa. Ore 17.45 – Sul luogo del ritrovamento sono state rinvenute dei resti ossei e una maglietta. La svolta è arrivata grazie a un ex carabiniere Giuseppe Di Bello, di Capo D’Orlando. L’uomo ha risposto all’appello del padre di ... Leggi su bloglive

