Draghi cita Keynes ma ci ricorda l’importanza del lungo periodo per i giovani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma. Al meeting di Rimini di Comunione e liberazione, nel discorso più atteso dopo la fine del suo mandato al vertice dell’Eurotower, Mario Draghi mette al centro i giovani. Oltre che per motivi economici, l’ex presidente della Bce lo fa per una “ragione morale”: “Il debito creato con la pandemia è Leggi su ilfoglio

alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini cita il Dopoguerra, De Gasperi e distingue il debito buono da quello cattivo. Quello bu… - ilfoglio_it : “Nel lungo periodo saremo tutti morti”, diceva Keynes. E Draghi lo cita, ma ci ricorda che nel lungo periodo ci sar… - Antonio18243297 : RT @alexbarbera: Draghi al Meeting di Rimini cita il Dopoguerra, De Gasperi e distingue il debito buono da quello cattivo. Quello buono è “… - Giampier601 : @ManuelaBellipan Draghi cita anche IMPEGNO ETICO Quanti dei politici, soprattutto 'capi' hanno almeno seguito un S… - AposticaDiana : RT @lucianocapone: Debito buono vs debito cattivo, lavoro vs sussidi, istruzione vs clientelismo. Il futuro dipende da ciò che si fa oggi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi cita Draghi cita Keynes ma ci ricorda l'importanza del lungo periodo per i giovani Il Foglio Da Keynes a Niebuhr come rispondere ai cambiamenti

Il teologo Usa Reinhold Niebuhr e l’economista britannico John Maynard Keynes. Sono i due personaggi che Mario Draghi ha citato. Spiegando come "serva accettare l’inevitabilità del cambiamento con ...

Draghi cita Keynes ma ci ricorda l’importanza del lungo periodo per i giovani

Roma. Al meeting di Rimini di Comunione e liberazione, nel discorso più atteso dopo la fine del suo mandato al vertice dell’Eurotower, Mario Draghi mette al centro i giovani. Oltre che per motivi ...

Il teologo Usa Reinhold Niebuhr e l’economista britannico John Maynard Keynes. Sono i due personaggi che Mario Draghi ha citato. Spiegando come "serva accettare l’inevitabilità del cambiamento con ...Roma. Al meeting di Rimini di Comunione e liberazione, nel discorso più atteso dopo la fine del suo mandato al vertice dell’Eurotower, Mario Draghi mette al centro i giovani. Oltre che per motivi ...