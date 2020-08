Dovizioso: 'Abbiamo i riferimenti per lottare ancora per la vittoria' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sulla pista 'di casa', dove vince da 5 anni di fila, la Ducati ha tutta l'intenzione di allungare la serie. Ne ha la possibilità domenica, in occasione del GP di Stiria, sempre al Red Bull Ring, dove ... Leggi su gazzetta

negroni_thomas : RT @gponedotcom: Poncharal: 'Dovizioso in KTM? Al momento è quasi impossibile': Il patron di Tech3: 'non penso che KTM possa rompere il con… - gponedotcom : Poncharal: 'Dovizioso in KTM? Al momento è quasi impossibile': Il patron di Tech3: 'non penso che KTM possa rompere… - Pietro_Terry : #ULTIMOGIRO #ZonaRossa Manca solo Dovizioso collaudatore della Safety Car e le abbiamo dette tutte - urubumanaus : #MotoGP abbiamo capito 2 cose: la #Honda senza Marquez non va e che la #ducati ha fatto una gran cazzata a farsi sc… - ducachef : RT @MotoriNews24: MotoGP, Dovizioso racconta: “Non abbiamo copiato, solo cercato di capire” -