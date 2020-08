Discoteche, no alla riapertura. Tar del Lazio respinge il ricorso (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nessuna riapertura delle Discoteche al momento. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza, con la quale il16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il ... Leggi su quotidiano

PaolaTavernaM5S : Hanno iniziato con “mi scusi... posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l’ho e non me la metto” e… - TgLa7 : ++ #Tar: no alla riapertura delle #discoteche, respinte le richieste dei gestori ++ - HuffPostItalia : 'Ma quando avete riaperto le discoteche eravate ubriachi?'. Il commento di Linus alla decisione del Governo - gmslongo : RT @FQLive: #ULTIMORA Discoteche, no alla riapertura. Il Tar respinge il ricorso dei gestori - Ecate31 : RT @taffoofficial: Ora che le #discoteche sono chiuse possiamo sempre organizzarci per conto nostro. Voi pensate alla musica, le casse le m… -