Diageo compra il Gin di Ryan Reynolds (Di giovedì 20 agosto 2020) Il gigante britannico degli alcolici Diageo ha annunciato l’acquisto di Aviation American Gin attraverso l’acquisizione di Aviation Gin Llc e Davos Brands Llc per 610 milioni di dollari. L’accordo prevede il pagamento di una prima tranche da 335 milioni di dollari, mentre i restanti 275 milioni saranno legati alla performance della società nei prossimi dieci anni. Diageo finazierà l’operazione con fondi propri e l’acquisizione dovrebbe concludersi prima della fine dell’anno. Con l’accordo Diageo acquisisce anche gli altri marchi del portafoglio di Davos Brands composto da Astral Tequila, Sombra Mezcal e Tyku Sake. Siamo lieti di annunciare questa transazione – ha dichiarato Ivan Menezes, Chief Executive di Diageo – che sostiene la nostra presenza nel ... Leggi su winemag

Diageo: compra il gin dell'attore Ryan Reynolds per 610 milioni di dollari

