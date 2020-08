Daniele Mondello: “Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele e non aveva paura dei cani” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani“: lo ha affermato questa mattina Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso mentre era insieme alla madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campane di Caronia l’8 agosto. Il padre del bimbo sta partecipano alle ricerche insieme ad alcuni familiari e a un centinaio di volontari: con poche parole ha voluto escludere una delle ipotesi sulle quali stanno lavorando gli inquirenti, cioè quella di un omicidio–suicidio da parte della madre del piccolo, facendo riferimento anche a una possibile aggressione da parte di cani feroci. Ieri Daniele Mondello ha lanciato un ... Leggi su meteoweb.eu

StreetNews24 : Daniele Mondello ogni giorno raggiunge la zona attorno al traliccio dove è stato trovato il corpo della moglie per… - LauraL07620640 : RT @f_nicosia: @chilhavistorai3 Con un post su fb Daniele #Mondello, marito della povera Viviana #Parisi, ha chiesto un aiuto per cercare i… - fedelealtrash : RT @caporix: 'Daniele Mondello ti entra nel cervello' suuuuu le maniiiiii!!! #chilhavisto - cripelacats : Da Torino a un appartamento con l'edera finta in balcone in un paese di 4000 anime a casa di Dio con uno che si can… - SempreVeeola : RT @stefano_gli: Daniele Mondello ti entra nel cervello #chilhavisto -