Crocchette di pollo e patate (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, ma soprattutto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e vuole preparare qualcosa di veramente originale e appetitoso. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 500 g di petto di pollo intero450 g di patate5-6 cucchiai di pangrattato2 uova2 cucchiaini di paprika dolce1 cucchiaino di paprika piccantePepe nero macinato q.b.30 g di parmigiano reggiano grattugiatoAglio in polvere q.b.Sale fino q.b.Olio per friggere Iniziamo la preparazione delle sbucciando e lavando le patate sotto l’acqua corrente fredda, poi mettetele in una pentola piena d’acqua e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione tagliando a ... Leggi su termometropolitico

Le crocchette di pollo di Kfc con carne stampata in 3D. Il primo test sarà fatto a Mosca in autunno. ROMA – Le crocchette di pollo di Kfc con carne stampata in 3D. La catena, come annunciato sul propr ...

Crocchette di patate

Le crocchette di patate sono una vera ghiottoneria della nostra cucina, morbide e irresistibili, con la loro crosticina dorata, sono amate da tutti e in ogni occasione: come antipasto, all’ora dell’ap ...

