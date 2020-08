Chiara Ferragni pubblica un video particolare con Fedez: “Non fa ridere”-VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vediamo insieme il VIDEO che ha pubblicato poco fa la super famosa influencer Chiara Ferragni, insieme a Fedez, che sta ricevendo commenti negativi. View this post on Instagram Last night ❤️ #TheFerragnez A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@ChiaraFerragni) on Aug 14, 2020 at 12:38am PDT Chiara Ferragni è una delle influencer più famose … L'articolo Chiara Ferragni pubblica un VIDEO particolare con Fedez: “Non fa ridere”-VIDEO Curiosauro. Leggi su curiosauro

haroldismylifee : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - emmTPWK : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - MistaAlki : RT @__Fabiana___: Influencer, brand di lusso, abiti di alta sartoria, ma io Chiara Ferragni la trovo sempre vestita malissimo. - hipeople_itsale : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - _bloodsangel : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… -