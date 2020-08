Anna Tatangelo, paura la madre: la donna è stata ricoverata in ospedale (Di mercoledì 19 agosto 2020) La madre di Anna Tatangelo ha avuto un incidente domestico Purtroppo la madre di Anna Tatangelo è rimasta vittima di un brutto incidente domestico. Per tale ragione la congiunta della nota cantante di Sora ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla professionista frusinate, la donna è caduta mentre si trovava nella propria abitazione fratturandosi una mandibola. Ovviamente l’imprevisto ha spaventato moltissimo l’ex compagna di Gigi D’Alessio e la sua famiglia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla donna e le ultime informazioni sul rapporto di Anna e il suo ex Gigi ... Leggi su kontrokultura

