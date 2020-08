Allarme in Sicilia: rischio di incendi e ondate di calore, pre allerta in tutta l’Isola (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il dipartimento della Protezione civile regionale Siciliana ha diffuso l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Persiste il livello di preallerta per tutta la Sicilia, con una temperatura massima percepita per Palermo di 34 gradi.L'articolo Allarme in Sicilia: rischio di incendi e ondate di calore, pre allerta in tutta l’Isola Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

