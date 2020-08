Alla ricerca del piccolo Gioele Mondello: “Fa caldissimo, è massacrante e non abbiamo trovato nulla” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alla ricerca del piccolo Gioele Mondello. Dopo 15 giorni, non ci sono ancora tracce di Gioele Mondello, il bimbo di quattro anni sparito nelle campagne di Caronia dopo un incidente d’auto avuto con la madre sulla poco distante autostrada A20 Messina-Palermo. Il corpo della 43enne Viviana Parisi è stato trovato in stato di decomposizione l’8 agosto, ma del figlio di lei non è stato rinvenuto alcun segno. Mentre la prefettura di Messina dispone l’arrivo dell’esercito, Daniele Mondello, padre del bambino, chiama a raccolta i cittadini per domattina. Le ricerche informali partiranno alle 7.30. Non è stato trovato niente. Né il lembo di un vestito né l’impronta ... Leggi su limemagazine.eu

AlbertoBagnai : Confermo. Io infatti mi faccio un par de chilometri al giorno ????? alla ricerca del virus, ma finora non l’ho visto… - nzingaretti : • Rilancio del Sistema sanitario. Occorre attivare il Mes che è una linea di finanziamento molto più vantaggiosa ri… - enpaonlus : DJ morta: ecco chi è Asia, il cane pastore tedesco alla ricerca del piccolo Gioele - cinnamonfalls : Praticamente gianmarco saurino sta facendo il giro della sicilia ed io sto solo aspettando che venga nella mia citt… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, sempre vivi i contatti con il Tottneham per Aurier: i rossoneri sperano in uno sconto: Il Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla ricerca Alla ricerca del piccolo Gioele Mondello: “Fa caldissimo, è massacrante e non abbiamo trovato nulla” Fanpage.it Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Il papà: "Non è di mio figlio"

Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Non è detto appartenga al figlio di Viviana Parisi, la dj morta. Il papà del bambino ha infatti immediatamente chiarito: “Non è ...

Zimbabwe: Chiese cristiane, “innalziamo grida di giustizia, dignità e protezione dei diritti umani”. Appello dei vescovi cattolici

Il Consiglio mondiale delle Chiese, la Federazione luterana mondiale, la Comunione mondiale delle Chiese riformate e il Consiglio mondiale metodista hanno inviato una lettera alle Chiese e al popolo d ...

Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Non è detto appartenga al figlio di Viviana Parisi, la dj morta. Il papà del bambino ha infatti immediatamente chiarito: “Non è ...Il Consiglio mondiale delle Chiese, la Federazione luterana mondiale, la Comunione mondiale delle Chiese riformate e il Consiglio mondiale metodista hanno inviato una lettera alle Chiese e al popolo d ...