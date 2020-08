Algeria, sorellanza contro l'integralismo (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA, 19 AGO - NON CONOSCI PAPICHA, esordio alla regia di Mounia Meddour, è un film militante dal cuore femminista e anti-integralista. Distribuito da Teodora dal 27 agosto, già a Cannes nel 2019 e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La Gazzetta del Mezzogiorno

ROMA, 19 AGO - NON CONOSCI PAPICHA, esordio alla regia di Mounia Meddour, è un film militante dal cuore femminista e anti-integralista. Distribuito da Teodora dal 27 agosto, già a Cannes nel 2019 e de ...Ho studiato in Algeria in un campus molto simile a quello ... ma che parla anche di sorellanza, di amicizia e di amore. La passione per la moda di Nedjma (soprannominata Papicha, ossia una giovane ...