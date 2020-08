Al-Khelaïfi: “Ci meritiamo la vittoria finale, è un sogno che deve continuare” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Al-Khelaïfi, numero uno del Paris Saint-Germain, dopo la vittoria di ieri ha parlato ai microfoni dei giornalisti francesi: “È una serata magnifica, storica per il club. I giocatori hanno fatto una partita perfetta. È un sogno, ma deve continuare. Non vogliamo fermarci qui. Ci meritiamo questo trofeo. La vittoria sarà per i tifosi che se lo meritano anche se non qui con noi.” Foto: Twitter Psg L'articolo Al-Khelaïfi: “Ci meritiamo la vittoria finale, è un sogno che deve continuare” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

infoitsport : PSG, Al-Khelaifi si gode la finale Champions: 'Ci meritiamo questo trofeo' - StanisLaRochele : @Upupa234 L'anno prima cercavamo disperatamente un mediano, sembrava fatta per Matuidi e poi ci umiliò in diretta Al Khelaifi - Dalla_SerieA : Al-Khelaifi su Atalanta-Psg: 'Vittoria che ci cambia mentalità. Mbappé e Neymar a vita' - -

Ultime Notizie dalla rete : Khelaïfi “Ci