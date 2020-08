Agriflor, terzo appuntamento in piazza Vittorio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il terzo appuntamento di Agriflor è in programma domenica 23 agosto, dalle 9 alle 19 in piazza Vittorio Veneto a Torino. Non solo piante e prodotti agricoli 'naturali', ma anche uno spazio dedicato ... Leggi su torinotoday

Zipnews : 'Terzo appuntamento con AgriFlor, un tuffo nel verde nel cuore di Torino' #zipnews - torinoggi : AgriFlor, terzo appuntamento domenica in piazza Vittorio - lanzillottaserg : Questa domenica il terzo appuntamento di AgriFlor in Piazza Vittorio Veneto a Torino - solops : Questa domenica il terzo appuntamento di AgriFlor in Piazza Vittorio Veneto a Torino - quotidianopiem : Questa domenica il terzo appuntamento di AgriFlor in Piazza Vittorio Veneto a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Agriflor terzo AgriFlor, terzo appuntamento domenica in piazza Vittorio TorinOggi.it Terzo appuntamento con AgriFlor, un tuffo nel verde nel cuore di Torino

Per il terzo mese consecutivo, dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, torna a Torino AgriFlor, in programma domenica 23 agosto dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Una ...

Agriflor, terzo appuntamento in piazza Vittorio

Il terzo appuntamento di AgriFlor è in programma domenica 23 agosto, dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Non solo piante e prodotti agricoli “naturali”, ma anche uno spazio dedicato al ...

Per il terzo mese consecutivo, dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, torna a Torino AgriFlor, in programma domenica 23 agosto dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Una ...Il terzo appuntamento di AgriFlor è in programma domenica 23 agosto, dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Non solo piante e prodotti agricoli “naturali”, ma anche uno spazio dedicato al ...