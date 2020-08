Xbox One in crisi negli USA con solo 17.000 unità piazzate a luglio? Le vendite sarebbero calate dell'84% (Di martedì 18 agosto 2020) Stando a dei dati non ufficiali riportati da NPD, Xbox One avrebbe avuto un mese di luglio davvero difficile negli Stati Uniti dal punto di vista delle vendite, che sarebbero crollate dell'84%.Secondo il leak, Xbox One avrebbe piazzato solo 17.000 unità negli USA lo scorso mese, un dato decisamente preoccupante per Microsoft.Di contro, Switch avrebbe registrato un +35% nelle vendite e circa 340.000 unità piazzate. Al secondo posto, troviamo PS4 che segna un -19% e 150.000 unità piazzate.Leggi altro... Leggi su eurogamer

